Vorerst letzter Flug aus London in Wien gelandet

Alle Ankommenden sollen zum Corona-Test am Flughafen

„Alle aus dem Vereinigten Königreich ankommenden Passagiere werden bei der Einreise am Flughafen Wien zum Covid-19-Test direkt am Airport aufgefordert“, sagte Flughafensprecher Peter Kleemann. So auch die Mama Yamit K. (39), die in der AUA-Maschine aus London an Bord war, und nach der Weihnachts-Quarantäne Zeit mit ihrer Schwester in Österreich verbringen möchte.