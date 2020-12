Dänemark muss Millionen „Zombie-Nerze“ verbrennen

Dänemark will endlich einen Schlussstrich unter das Thema „Zombie-Nerze“ ziehen: Die Regierung des skandinavischen Landes hat sich eine politische Mehrheit für einen Plan gesichert, die Kadaver von Millionen Nerzen auszugraben und zu verbrennen, die wegen der Corona-Pandemie getötet worden waren. Am Montag sollte außerdem ein Gesetz verabschiedet werden, dass die Zucht von Nerzen in Dänemark bis zum 31. Dezember 2021 verbietet.