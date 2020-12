In NÖ: Schüler wurden nach Gurgeltest fotografiert

Als hätte es in den Schulen heuer nicht schon genügend Aufregung und Pannen gegeben, sorgt kurz nach dem zweiten und just vor dem dritten Lockdown in den Weihnachtsferien nun auch noch eine Daten-Panne für Wirbel. Ausgerechnet bei der Übermittlung der Ergebnisse der Corona-Gurgeltests, die in Form einer Studie des Bildungsministeriums in 46 ausgewählten und bei Verdachtsfällen auch in anderen Klassen durchgeführt werden, gab es Probleme. Denn weil das digitale System kurzzeitig ausgefallen ist, mussten die teilnehmenden Schüler nach den Tests samt Schülerausweis fotografiert werden.