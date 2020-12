Eminem entschuldigt sich in neuem Song bei Rihanna

Am Freitag hat US-Rapper Eminem sein neues Album veröffentlicht. In einem der 16 Songs, die auf „Music To Be Murdered By - Side B“ zu finden sind, hat sich der Musiker bei der Sängerin Rihanna (32) für frauenfeindliche Äußerungen entschuldigt. Auf dem Track „Zeus“ singt er unter anderem: „Und von ganzem Herzen, Entschuldigung, Rihanna“ („And wholeheartedly, apologies, Rihanna“).