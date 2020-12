Leine verfing sich in Kleinkraftrad: Mann verletzt

Folgenschwerer Unfall am Samstag in Reutte! Ein Mann (74) wollte auf einem Gehsteig im Ortsgebiet von Reutte mit seinem elktrischen Kleinkraftrad einen 75-Jährigen passieren. Dieser führte gerade seinen Hund an der Leine. Der 74-Jährige übersah die Leine jedoch und fuhr über sie hinweg. Sie verhedderte sich mit dem Kleinkraftrad und der 75-Jährige stürzte zu Boden. Der Hund ergriff die Flucht.