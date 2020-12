Haslauer will erneut zur Wahl antreten

Wie schätzen Sie die momentane wirtschaftliche Situation ein?

Die ist sicher schwierig, vor allem für die Tourismusbetriebe. Wir müssen jetzt einfach über den Winter kommen. Wir können auch überhaupt nicht sagen, wie es in den nächsten Monaten weitergeht.



Wie wollen Sie der heimischen Wirtschaft wieder auf die Beine helfen?

Das geht nur mit Aufträgen. Ich bin kein Freund einer flächendeckenden Wirtschaftsförderung, in der man Geld einfach zur Verfügung stellt. Das macht der Bund, dass die Betriebe überleben können. Wir schauen, dass es Aufträge gibt, dass die Firmen Beschäftigte brauchen, dass sie an den Investitionen teilhaben können und wir dadurch gleichzeitig die Infrastruktur verbessern.



Muss sich der Tourismus mehr in Richtung Inlandsgäste orientieren?

Ja, das tun wir. Wir haben eine Inländerquote von 25 Prozent. Nur mit dem österreichischen Markt alleine ist der Wintertourismus in dieser Größe aber nicht überlebensfähig.



Man weiß nicht, wie es mit den ausländischen Märkten in den nächsten ein, zwei Jahren ausschauen wird.

Das weiß man nie, das haben wir aus dieser Pandemie gelernt.



Wie wollen Sie trotzdem dagegensteuern?

Ich glaube, dass wir mit Hygienekonzepten und einer guten Testinfrastruktur schon Sicherheit bieten können. Wir werden im nächsten Jahr mit einer Kombination von Maßnahmen leben. Testungen, Impfungen, Abstand halten, Hygiene. Und flexibel, je nach Inzidenzzahlen, ganze Ortschaften durchtesten.



Salzburg ist sehr Tourismus-abhängig, ist es nicht an der Zeit, weitere Felder zu erschließen und für junge Unternehmen als Standort attraktiver zu werden?

Das Land hat unterschiedliche Strukturen. Südlich des Pass Lueg sind wir sehr Tourismus-intensiv, im Norden weniger. In der Stadt Salzburg ist der auch wichtig, aber weniger, als die optische Erscheinung vermuten lässt. Gerade der Zentralraum gehört wirtschaftlich zu den attraktivsten und aktivsten Regionen Europas. Ich glaube, dass wir derzeit intensiv in den Bereichen Wissenschaft und Forschung und Unternehmungsgründungen hineingehen. Das entwickelt sich auch gut, mit Start-Ups in den verschiedensten Bereichen.



Wann rechnen sie generell mit einer Entspannung?

Ich denke, dass die Wirtschaft relativ schnell durchstarten wird. Das hängt aber auch von den anderen Ländern in Europa ab, zum Beispiel, ob Deutschland sich gut erfängt. Meine Sorge ist, ob das Arbeitskräfte-Angebot dann ausreichend ist.