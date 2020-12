Von Ehemann geschlagen und eingesperrt: Festnahme!

Eine 69-Jährige ist am Freitagnachmittag in Wien-Brigittenau von ihrem Ehemann geschlagen und in ein Zimmer gesperrt worden. Von dort flüchtete die Frau aus dem niedrig gelegenen Wohnungsfenster zur Polizei. Die Sondereinheit WEGA nahm den alkoholisierten 73-Jährigen kurz darauf in der Wohnung fest.