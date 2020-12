Triple-Sieg für Norwegerinnen im Hochfilzen-Sprint

Norwegens Biathlon-Damen haben am Freitag beim 7,5-Kilometer-Sprint in Hochfilzen einen Dreifach-Sieg eingefahren! Tiril Eckhof setzte sich mit einem Fehlschuss vor ihren Teamkolleginnen Ingrid Landmark Tandrevold (+ 7,6 Sekunden/0) und Marte Olsbu Röiseland (24,6)/1) durch. Am Donnerstag hatten Norwegens Herren im Hochfilzen-Sprint einen Vierfach-Triumph geschafft.