Sarah Lagger starke Sechste nach La-Reunion-Start

Im Hochsprung war Sarah Lagger mit 1,77 m sogar Disziplinensiegerin. Sie hatte all ihre fünf Höhen von 1,65 m bis 1,77 m im ersten Versuch übersprungen, sie scheiterte erst an 1,80 m. In ihrer Karriere sprang sie nur dreimal höher als jetzt auf La Réunion, ihre persönliche Bestleistung steht bei 1,79 m.