Kultusgemeinde fordert Rücktritt von Politologen

„Diese inakzeptable Opfer-Täter-Umkehr ist eine Verhöhnung der Opfer des Genozids“, wird Deutsch im „Kurier“ zitiert. Die IKG habe den Rektor der Uni Salzburg, an welcher der Politologe Farid Hafez beschäftigt ist, in einem Brief aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen, so Deutsch. Dieser habe aber bis dato nicht reagiert. „Ich fordere eine Entschuldigung, die Rücknahme dieser unhaltbaren Äußerungen und den Rücktritt von Hafez“, sagte Deutsch.