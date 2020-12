Neuer Vorstoß beim Klimavolksbegehren

In einer an die Pressekonferenzen der Bundesregierung angelehnten, kurzen Videobotschaft wenden sich die Landtagsabgeordneten Silvia Moser, Helga Krimser und Georg Ecker zu Wort. Dabei fordern sie unter anderem „auf Abstand“ zur Waldviertelautobahn und zur dritten Piste am Flughafen zu gehen. Denn die „Klima-Ampel“, so die grüne Landessprecherin Helga Krismer, „steht bereits auf Orange!“