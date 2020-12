KAC besiegt Südtirol in der Verlängerung

In der einzigen Dienstagparty der ICE-Eishockeyliga hat der KAC einen 3:2-Sieg in der Verlängerung gefeiert. Die Klagenfurter waren gegen Tabellenführer HCB Südtirol nach Powerplay-Treffern von Rok Ticar (9.) und Stefan Geiger (22.) schon 2:0 in Führung, mussten nach Aufholjagd der Bozener aber in die Overtime. Dort war nach 48 Sekunden Lukas Haudum erfolgreich.