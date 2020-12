Christian Schumach nimmt Kurs auf Tokio 2020

Der Fahrplan nach Tokio stimmt! Für Dressurreiter Christian Schumach aus St. Veit hätte das Jahr nicht besser laufen können. Im aktuellen Weltcup-Ranking liegt er mit Stute „Donna Karacho“ auf Rang 5, in der Weltrangliste gelang der Sprung in die Top 100. Nur die Olympia-Teilnahme hätte das Jahr besser machen können. Das ist nun das große Ziel für 2021. Hinter Victoria Max-Theurer und Florian Bacher sieht sich der 39-Jährige als Dritten, der Österreich in Tokio vertreten wird. Das Ticket für Österreich ist seit einem Jahr fix, nur intern ist noch nichts entschieden.