Impfpflicht? FP schießt sich auf Schützenhöfer ein

„Offenbar verfällt man in der schwarzen Parteizentrale am Karmeliterplatz in zunehmende Panik, nachdem die mündige steirische Bevölkerung an den Massentests in der Steiermark aufgrund einer berechtigten Skepsis in nur äußerst geringer Anzahl teilnahm. Mit einem Zwang zur Impfung und zum Tragen der Maske im Freien will man die Steirer nun offenbar an die kurze Leine nehmen. Ich bin mir jedoch sicher, dass unsere Landsleute als erwachsene und verantwortungsbewusste Menschen auch hier gegen diese Pläne auftreten und sie ablehnen werden, mit der FPÖ haben sie in dieser Thematik jedenfalls einen verlässlichen Partner an ihrer Seite“, erklärt Kunasek abschließend.