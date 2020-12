Mächtiger Drogenboss „Servi“ in Kolumbien gefasst

Pulgarin wird in den USA wegen Drogenschmuggels gesucht. Er soll mit dem Verbrechersyndikat Golf-Clan und der linken Guerillaorganisation ELN zusammenarbeiten und über Mittelamerika große Mengen Kokain in die Vereinigten Staaten geschafft haben. Insgesamt wurden bei dem Einsatz 18 Verdächtige festgenommen, gegen zehn liegt ein Auslieferungsantrag vor, so Verteidigungsminister Carlos Holmes Trujillo.