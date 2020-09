Escobars Neffe will Geldversteck gefunden haben

Drogenbaron Pablo Escobar hat seinen Nachkommen angeblich ein überraschendes Geschenk hinterlassen. Der berüchtigtste Kokaindealer der Welt starb vor 27 Jahren, nun hat sein Neffe in einem Appartementhaus, das seinem Onkel gehört hatte, eigenen Angaben zufolge einen skurrilen Fund gemacht. In einem Plastiksack in einer Außenwand will Nicolas Escobar 20 Millionen US-Dollar (ca. 17 Millionen Euro) gefunden haben. Die Geldnoten hätten sich nach all den Jahrzehnten allerdings nicht mehr in einem guten Zustand befunden. Nicolas eigener Vater glaubt diese Geschichte jedoch nicht.