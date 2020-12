Christina Aguilera: Kult-Popsternchen wird 40

Radikale Änderung

Doch nach ihrem Durchbruch gab Aguilera ihr Image als braves Pop-Mädchen bald auf und trennte sich von ihrem Manager, zeigte sich im „Moulin Rouge“-Titelsong „Lady Marmalade“ und ihrem Album „Stripped“ deutlich freizügiger. Vor allem Text und Video zum Lied „Dirrty“ definierten in der Folge, wie weit die Musik-Industrie es mit übersexualisierten Gruppensex-Anspielungen vor knapp 20 Jahren im prüden Amerika treiben konnte. Mit „Beautiful“ dagegen landete Aguilera eine Hymne der Selbstliebe auch in der LGBTQ-Community - Jahre, bevor Inklusion zum Zeitgeist gehörte. Die vielfache Grammy-Gewinnerin genoss ihr neues, freizügiges Image. Zuletzt bezeichnete sie sich in mehreren Interviews mit Blick auf ihre ersten Jahre im Geschäft als „Puppe“ der Industrie und beschrieb die Zeit danach als Phase, in der sie die Sachen verstärkt selbst in die Hand genommen habe. Sie posierte mehrmals halbnackt vor Kameras und küsste bei den „MTV Video Music Awards“ 2003 Madonna. Ein kalkulierter Skandal.