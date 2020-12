VSV unterlag Fehervar noch ohne Trainer Daum!

Noch ohne Trainer-Rückkehrer Rob Daum an der Bande hat der VSV in der ICE Hockey League die dritte Niederlage in Folge kassiert! Beim 2:5 gegen den Tabellen-Dritten Fehervar war am Donnerstag auch NHL-Leihgabe Michael Raffl nicht dabei. Sein Heimauftritt neigt sich nach vier Spielen bereits dem Ende zu, weil die Liga in Nordamerika einen Saisonstart Mitte Jänner anpeilt.