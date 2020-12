Straßenmeistereien im Kampf gegen die Schneemassen

Die Mitarbeiter der Landestraßenverwaltung waren seit Beginn der Schneefälle allein in Oberkärnten rund 19.500 Stunden im Einsatz. Die Einsatztrupps helfen auch in den Nachbarbundesländern. Die Schneeräumung auf der Plöckenpass Straße geht zwar voran, laut ÖAMTC soll die Sperre aber bis 14. Dezember andauern. Zur Zeit konnte bis zum Ederwirt geräumt werden. Eine Luftaufnahme zeigt die derzeitige Situation. Weiterhin gesperrt ist auch die B 107 zwischen Heiligenblut und Döllach in beiden Richtungen wegen Schneeglätte.