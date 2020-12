Lage verschärft: Zigtausende Haushalte ohne Strom

Nach den Wetterkapriolen der vergangenen Woche, die vor allem in Kärnten und Tirol Niederschläge in Rekordmenge gebracht haben, hat sich die Lage in den betroffenen Gebieten langsam zu entspannen begonnen. Jedoch verlagerten sich Schnee und Regenfälle in die Steiermark und das südliche Niederösterreich, wo es noch einmal teils kräftig schneit. Tausende Haushalte sind nach wie vor ohne Strom. Besonders dramatisch stellte sich die Lage in der Steiermark dar: Am Donnerstagvormittag war die Stromversorgung in rund 11.000 Haushalten gekappt.