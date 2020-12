Kelag-Monteure rund um die Uhr im Schnee-Einsatz

Auch die Kelag-Monteure und Monteurinnen befinden sich aufgrund der Wetterlage noch immer rund um die Uhr im Einsatz. Waren über Nacht noch 4500 Haushalte ohne Strom, waren es in den frühen Morgenstunden nur mehr 3200. Betroffen waren vor allem die Gebiete oberes Drautal, der Bereich Feld am See bis Arriach, die Hochrindl, die Gemeinde Ebene Reichenau. Auch in den Mittelkärntner Bergen gab es teilweise keinen Strom.