Teils mehr Schnee und Regen als im gesamten Winter

Dass es die Schneewalze, die in den vergangenen Tagen vor allem Osttirol und Oberkärnten im nass-kalten Würgegriff hatte, wahrlich in sich hat, zeigen nun die Daten zum Ausmaß der Niederschläge in den besonders schwer getroffenen Regionen. Denn tatsächlich fielen innerhalb von nur einer Woche in manchen Gebieten bereits mehr Schnee und Regen als normalerweise in einem gesamten Winter.