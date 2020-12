Ronaldo: „So müssen wir uns vor nichts fürchten!“

Ausgelassener Jubel in der Gäste-Kabine von Camp Nou. Mittendrin freilich Doppeltorschütze Cristiano Ronaldo. Oben ohne ballt er inmitten der Mannschaft die Faust und brüllt seine Freude über den Doppelpack hinaus. Ronaldo ließ seine Fans noch spät in der Nacht teilhaben an der Freude über „die großartige Rückkehr nach Spanien und Katalonien“.