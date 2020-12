Papst besuchte Mariensäule bei Spanischer Treppe

Papst Franziskus hat am Dienstag, dem Tag von Mariä Empfängnis, trotz Corona-Krise nicht auf einen traditionellen Besuch an der Mariensäule in der Altstadt Roms verzichten wollen. Zwar wurde die traditionelle Zeremonie am Dienstagnachmittag abgesagt, um Menschenansammlungen zu vermeiden, Franziskus besuchte die Mariensäule aber am frühen Vormittag, als Feuerwehrleute mit einer Leiter einen Blumenkranz zu Ehren der Muttergottes auf 27 Meter Höhe niederlegten.