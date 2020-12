Mit Unternehmergeist gegen Krise

Verwirrung bei Öffnungszeiten, Kurzarbeit, Förderungen und Reisebeschränkungen – die Pandemie hat das Unternehmertum auf den Kopf gestellt und zu großer Verunsicherung geführt. Gemessen in Zahlen: Mit unglaublichen 320.000 Anfragen zu Arbeitsrecht, Reisebeschränkungen und Co. haben sich Kärntner Unternehmer an ihre Standesvertreter gewandt. „42.000 haben in Kärnten bislang Gelder aus dem Härtefall-Fonds beantragt, 50 Millionen Euro wurden ausbezahlt“, zieht die Wirtschaftskammer Kärnten jetzt Zwischenbilanz.