Robbie Williams greift 2021 an mehreren Fronten an

„Krone“: Robbie, wir alle sitzen heuer im gleichen Boot und feiern Weihnachten unter besonderen Umständen. Wie geht es dir derzeit?

Robbie Williams: Am Anfang kam es mir wie die Apokalypse vor. Es hat mich sehr erschreckt und verängstigt. Aber wir sind Menschen und sehr widerstandsfähig. Wenn Dinge unvermeidlich sind oder die Situation es verlangt, dann machst du eben das, was notwendig ist und passt dich der Situation an. Ich habe auch das Glück in einer finanziellen Blase zu leben, in der ich mir keine Sorgen machen muss. Das hindert natürlich nicht meine Eltern daran, krank zu sein, aber es ist beruhigend. Wir leben in wirklich verrückten Zeiten. Normale Väter verlassen morgens das Haus wenn die Kinder noch schlafen und kommen abends zum Essen heim. Ich habe meine Kinder oft für einen ganzen Monat verlassen und bin jetzt plötzlich durchgehend daheim. Wenn es an dieser Pandemie etwas Positives gibt, dann die Tatsache, dass ich so viel Zeit für meine Kids habe.