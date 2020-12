„Beispielloser Einbruch“ beim Weihnachtsgeschäft

Steigende Umsätze in österreichischen Online-Shops

Bei ausländischen Internethändlern wie Amazon, Zalando & Co. gaben die Österreicher für Weihnachtsgeschenke im Vorjahr etwas mehr aus als bei inländischen Online-Shops, genauere Zahlen dazu gibt es aber nicht. Die Corona-Pandemie hat seit März die Umsätze im Online-Handel befeuert. Die KMU Forschung Austria rechnet für heuer mit einem Anstieg des Weihnachtsgeschäfts in österreichischen Online-Shops von 30 bis 40 Prozent.