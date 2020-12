Hirscher sen. freut sich aufs Skifahren mit Enkerl

Gute Ansätze

Den Riesentorlauf-Spezialisten Roland Leitinger (26. am Samstag in Santa Caterina) und Stefan Brennsteiner (40., unten im Bild)) gelang es beispielsweise noch nicht, ihre Trainingsleistungen ins Rennen umzusetzen. „Sie haben teilweise sehr gute Ansätze, dann fallen sie wieder zurück in ihr altes, eingeschliffenes Bewegungsschema. Und dies zu durchbrechen, ist nicht so leicht.“