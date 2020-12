Polit-Streit um Standorte

Ab heute kann man sich online ( www.oesterreich-testet.at ) zu den Massentests anmelden. In insgesamt 25 Gemeinden wird es dafür fixe Teststationen geben, zusätzlich werden zwei Testbusse weitere neun Orte abdecken. Für ÖVP-Mandatar Gerald Handig ist das zu wenig. Auch Parteikollege Patrik Fazekas stimmt in die Kritik mit ein: In Kärnten etwa würden die Tests in allen Gemeinden stattfinden.