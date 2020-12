Pöltl startet mit Spurs am 23.12. in NBA-Saison

Jakob Pöltl startet mit den San Antonio Spurs am 23. Dezember in die durch die Pandemie beeinträchtigte NBA-Saison. Österreichs erster Spieler in der weltweit stärksten Basketball-Liga gastiert dann mit seinem Team bei den Memphis Grizzlies. Nächste Gegner sind Ex-Meister Toronto Raptors (daheim/26.12.) und auswärts die New Orleans Pelicans (27.12.), ehe es am 30.12. in der eigenen Halle gegen den Champion Los Angeles Lakers geht.