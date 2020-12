US-Truppenabzug stößt in Somalia auf Kritik

Angespannte Lage am Horn von Afrika

Der Abzug der US-Truppen erfolgt in einer angespannten Lage am Horn von Afrika. So ist die Lage in Somalia noch immer fragil. Das Land war nach dem Sturz des autoritär herrschenden Präsidenten Siad Barre 1991 lange geprägt von Bürgerkrieg, Korruption und Staatszerfall. Der Einsatz internationaler Friedenstruppen seit 2008 trägt dazu bei, Regierungsstrukturen zu schaffen und das Militär zu reformieren.