Vorsichtige Hoffnung für Öffnung der Altenheime

Vorsichtig dürfen die Senioren, die in Heimen derzeit ohne Besuche auskommen müssen, hoffen. Am Sonntag läuft das strikte Besuchsverbot ab. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer will am Montag die Heime wieder schrittweise öffnen, wenn auch mit striktem Besuchermanagement. Es soll auch mehr Personal geben.