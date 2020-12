Großer Aufruf: Bitte machen auch Sie mit!

Am heutigen Freitag fällt in Wien, Tirol und Vorarlberg der Startschuss für die groß angelegten Corona-Massentests. Bisher haben sich mehr als 100.000 Personen freiwillig für den Antigen-Schnelltest angemeldet. Die Hoffnungen sind groß, damit Infektionsketten zu durchbrechen und ein Gesamtbild der Lage zu bekommen. Und so machen sich auch viele prominente Stimmen - egal, ob aus Kunst, Kultur, Sport, Politik und Wirtschaft - für die anstehenden Massentests stark: „Jetzt liegt es an uns, wir haben es alle gemeinsam in der Hand.“