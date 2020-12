Alle neun Landeshauptleute rufen zu Massentest auf

Die Landeshauptleute haben am Donnerstag in Person von Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP) mit Nachdruck zur Teilnahme an den Corona-Massentests aufgerufen. Als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz ließ Haslauer wissen: „Die anstehenden großflächigen Screenings sind ein wichtiges Instrument, um das Infektionsgeschehen in Österreich als Ganzes zu beurteilen und daraus die richtigen Maßnahmen zu ziehen. Deshalb unser dringender Appell an die Bevölkerung: Lassen Sie sich testen!“