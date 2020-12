Schneefall und Eisglätte im Süden und Osten

Lediglich in einigen Teilen von Vorarlberg und Tirol ließ sich in den Nachtstunden nach Angaben der Unwetterzentrale Frau Holle nicht blicken - im Rest des Landes gab sie jedoch ein mehr oder minder kräftiges Lebenszeichen von sich. Vor allem im Süden - also in Kärnten, wo vielerorts Schneekettenpflicht herrscht, sowie in der Steiermark und in Osttirol - fielen alleine in der Nacht bereits stellenweise bis zu 30 Zentimeter Neuschnee.