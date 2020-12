Wählen zur Coronazeit: Mit Maske und eigenem Kuli

Nicht einmal drei Monate noch und die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen stehen an. Der „Krone“ liegt jenes Hygienekonzept vor, das eine sichere Durchführung in Zeiten von Corona garantieren soll und das von der Landessanitätsdirektion in Anlehnung an das Vorarlberger Modell erarbeitet wurde.