Trumps umstrittener Corona-Berater tritt zurück

In einem Schreiben an Trump, das Atlas am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichte, schrieb er: „Ich habe hart gearbeitet und mich auf eins konzentriert - Leben zu retten und den Amerikanern zu helfen, durch diese Pandemie zu kommen.“ Der Radiologe nutzte die Erklärung aber auch, um sich gegen die vehemente Kritik an seiner Person zu wehren. Er habe sich stets auf die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse gestützt und dies „ohne jegliche politische Abwägung oder Einflussnahme“ getan.