Lok gegen Salzburg: „Ex“ warnt nur vor dem Verkehr

Da kann „JJ“ heute genüsslich die Füße hochlagern, den Auftritt seines Ex-Klubs in der Champions League anschauen. Für den 31-jährigen Steirer besteht aber nicht nur wegen der Bullen-Vergangenheit (97 Spiele, 26 Tore von 2010 bis 2013) Zuseh-Pflicht: Jantscher ist von den Bullen für eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro für ein Jahr an Lok-Stadtrivale Dynamo verliehen worden. Er ahnt, was Österreichs Meister heute in etwa erwarten wird.