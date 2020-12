Salzburg: Um die Ehre, Zukunft und einen Geldregen

Ehre: Die Partie gegen den aktuellen Siebenten der russischen Premier League bietet definitiv die bessere Chance auf den ersten Gruppensieg als das Heimspiel gegen Atletico (9. Dezember). Noch ist Salzburg sieglos, steht am Konto nur ein Pünktchen. Kapitän Ulmer und Co. laufen Gefahr, die schlechteste Gruppenphasen-Bilanz in der Red-Bull-Ära hinzulegen. Im Herbst 2010 ist man in der Europa League in der Hammer-Gruppe mit Manchester City, Juve und Lech Posen auf nur zwei Unentschieden gekommen.