Moria-Hilfsgüter: Erste Zelte erreichten Lesbos

Monatelang war die eigentlich für Flüchtlinge aus dem abgebrannten Camp Moria auf der griechischen Insel Lesbos vorgesehene Hilfslieferung der österreichischen Regierung in Athen zwischengelagert worden. Nun traf ein erster Teil der Zelte am Zielort ein und wurde aufgestellt, wie das Innenministerium am Montagabend gegenüber krone.at bestätigte. Der Rest der Zelte aus Österreich werde von den griechischen Behörden derzeit noch als Reserve betrachtet.