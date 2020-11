Der harte, langsame Weg aus dem Lockdown

Gastronomie/Hotellerie: Während also Skibetrieb in den Weihnachtsferien in gewissem Maße möglich sein könnte, sieht es für die Gastronomie düsterer aus. Auch wenn - die „Krone“ berichtete in dieser Woche - innerhalb der Wirte eine heftige Diskussion um das Öffnen oder Nichtaufsperren ausgebrochen ist: Die Frage des Aufsperrens wird sich vermutlich gar nicht stellen. Der Weihnachtsbraten wird wohl im Backrohr zu Hause brutzeln. Besondere Sorgen bereiten mögliche größere Feiern zum Jahreswechsel. Also wird man mit Sekt zu Silvester auch eher zu Hause anstoßen müssen. . .