Marion Grosjean: Bewegende Worte nach Feuer-Crash

Es war wohl einer der schlimmsten Momente ihres Lebens: Am Sonntag beim Grand Prix in Bahrain musste Marion Jolles Grosjean mitansehen, wie ihr Ehemann kurz nach dem Start in die Leitplanke krachte und sein Wagen in Flammen aufging. Wenige Stunden nach dem schrecklichen Unfall von Romain meldet sie sich in den sozialen Medien zu Wort.