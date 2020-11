„Ein zarter Gruß vom Winter, aber nicht mehr“

Nur drei Frosttage in Linz

Das zweite Adventwochenende könnte also an den zu warmen und trockenen November anschließen. Rund zwei Grad über dem Mittel lagen da die Temperaturen. Eine Situation, die sich im Grunde schon durch den ganzen Herbst zieht. So sind es normalerweise im Durchschnitt in Linz acht Frosttage (Minimum unter 0 Grad), heuer waren es lediglich drei. Dafür gab es im Vergleich zehn Tage, an denen das Thermometer die 25-Grad-Marke geknackt hat. In einem „normalen“ Herbst sollten es nur 3,6 Tage sein.