Wegen Identitären-Linie dreht FPÖ-Politiker durch

Für einen anderen User sei der Kanzler „eine Enttäuschung“ und zeige jetzt „sein wahres Gesicht“. Hintergrund der Aufregung ist die klare Linie des Kanzlers in Sachen Identitäre. So lässt Kurz nun die Auflösung des Vereins prüfen, nachdem eine Spende des Christchurch-Massenmörders Brenton Tarrant an die Rechtsextremen aufgeflogen war.