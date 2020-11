Dorfrunde schenkte Gemeinde einen Schwarzbau

Es begann Ende der Achtzigerjahre zu mitternächtlicher Stunde im Gasthaus Adam, wo der damalige Landesfeuerwehrchef Adolf Oberlercher Wirt und natürlich an der Aktion beteiligt war. „Wir gründeten spontan eine Dorfrunde, in die wir alle 15 Töplitscher Vereine einbinden wollten. Gemeinsam sollte ein Dorffest veranstaltet werden“, erinnert sich Kärntnermilch-Chef Helmut Petschar heute noch mit einem spitzbübischen Grinser. So weit so gut. Zu noch späterer Stunde verfiel man auf die Idee, einen Torbogen zu bauen. Petschar: „Wir brauchten fürs Fest eine klare Abgrenzung, und die Ortseinfahrt beim alten Feuerwehrhaus war prädestiniert dafür.“