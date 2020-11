Corona-Todeszahl in den USA kratzt am Höchststand

Damit nähert sich die Zahl dem bisher höchsten Wert von 2609 Toten am 15. April. Zugleich gab es nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) am Mittwoch landesweit 181.490 neue Corona-Fälle. In der Vorwoche waren am gleichen Tag rund 170.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Der bisher höchste Wert binnen eines Tages war am Freitag mit rund 196.000 Neuinfektionen registriert worden.