Paris: Drei weitere Verdächtige nach Lehrermord

Wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung hat die französische Justiz am Freitag Ermittlungsverfahren gegen drei neue Verdächtige im Fall des Mordes am Pariser Lehrer Samuel Paty eingeleitet. Zwei Erwachsene säßen in Untersuchungshaft, eine Minderjährige sei unter Justizaufsicht gestellt worden.