Weltweit schon mehr als 60 Mio. Corona-Infizierte

Keine Entspannung in Frankreich

So zum Beispiel ist in Frankreich eine Entspannung nicht in Sicht. Dem Gesundheitsministerium zufolge haben sich in den vergangenen 24 Stunden 16.282 Personen neu mit dem Erreger infiziert. Die Zahl der Todesopfer stieg um 380 auf insgesamt 50.618. Die US-Seuchenzentren CDC gaben 165.282 neue Positiv-Tests und 1989 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt 12,5 Millionen Infektionen und 259.005 Tote verzeichnet.