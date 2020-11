Börsenrekord: Trump dankt allen und sich selbst

Der Republikaner hatte am Montagabend aber zähneknirschend den Weg für die Einleitung einer Übergabe der Amtsgeschäfte an Wahlsieger Joe Biden freigemacht. Die Leiterin der zuständigen US-Bundesverwaltungsbehörde GSA, Emily Murphy, solle „tun, was getan werden muss“, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Murphy hatte Biden zuvor in einem Brief zugesagt, seinem Übergangsteam den Zugang zu Behördengebäuden, Finanzmitteln und Mitarbeitern zu gewähren.