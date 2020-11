Trump macht Weg für Amtsübergabe an Biden frei

Bidens Sieg in Michigan offiziell bestätigt

Zuvor war der Wahlsieg Bidens im Bundesstaat Michigan offiziell bestätigt worden. Nach Tagen der Unruhe zertifizierte das Wahlgremium am Montag den Sieg des 78-Jährigen über Präsident Donald Trump in dem Bundesstaat im Mittleren Westen. Trump prangerte seit Anfang November angeblichen Wahlbetrug in Michigan und anderen Bundesstaaten an. Bei der US-Wahl am 3. November stimmten 306 Wahlleute für Biden, 232 für Trump.